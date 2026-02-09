Фото: ИА «Первое областное»

В России авиапассажирам с детьми будут гарантировать соседние места с 1 марта.

Что еще изменится в сфере авиаперевозок.

С 1 марта авиапассажирам, которые летят с детьми в возрасте до 12 лет, будут гарантированно предоставлять соседние места. Это следует из обновленных авиаправил, передает издание «РИА Новости» со ссылкой на Госдуму.

С 1 марта также упрощается провоз ручной клади: пассажиры смогут взять на борт покупки из дьюти-фри в запечатанном пакете и даже детскую коляску.

Нововведения коснутся и авиакомпаний: так, при бронировании билетов операторов обяжут предоставлять полную информацию о тарифах. А за исправление ошибок в билете, допущенных по вине авиакомпании, пассажир больше не будет платить.

Уточняется, что эти нормы будут действовать пять лет — до 1 марта 2031 года.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-rossii-aviapassazhiram-s-detmi-budut-garantirovat-sosednie-mesta-s-1-marta/