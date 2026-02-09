2026-02-09PKT09:08:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня понедельник 09 февраля 2026 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 10°С • атмосферное давление 725 мм рт. столба • относительная влажность воздуха 94% • ветер Южный 3-5 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки 1 ДТП (без пострадавших). 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения. 1 В сетях холодного водоснабжения Ленина 44,45,46,47,49,53,54,55,56,57, 58,59,60,61,63, Лермонтова 3,4,5,7,9, Еловая 1,3,5, Матросова 4А,5А с 9 час до окончания. Луначарского 15 – 4 п с 9 до 12 часов с 9 до 13 часов 2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Матросова 34 – 1,2 п-ды с 9 час до окончания Луначарского 15 – 4п с 9 до 12 часов с 9 до 13 часов Вниманию пешеходов во время гололедицы! - выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой; - передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны; -пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами; - всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение; - не стоит догонять отходящий транспорт, вы рискуете оказаться у него под колесами; - если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. - лучшая профилактика травм в гололедицу – это осторожность и осмотрительность. Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: Лесных пожаров не зарегистрировано. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 09 февраля 2026 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью снег, местами сильный, днем небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метели, местами снежные заносы, гололедица от наката. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9, -14°, при прояснении до -19°, днём -5, -10°. НЯ: ночью 9 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, в отдельных районах метели, местами снежные заносы, гололедица от наката. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 116 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/63024/ kseniya.prikina 2026-02-09PKT09:08:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.