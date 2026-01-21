Обратная связь Пятница, 23 января, 13:36
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Аркаим анонсировал фестивальный сезон — 2026.

Аркаим анонсировал фестивальный сезон — 2026.

Гостей музея-заповедника ждут «Крынка», экопикник и этнографические праздники. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинский космонавт поделился впечатлениями от первого полета в космос.

Челябинский космонавт поделился впечатлениями от первого полета в космос. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Более 6 млрд рублей направили на развитие медицины Челябинской области в 2025 году.

Более 6 млрд рублей направили на развитие медицины Челябинской области в 2025 году.

Это позволило региону провести рекордную модернизацию службы детства и родовспоможения. Подробнее

| Общественная жизнь

Южноуральским школьникам посоветовали сдать ГТО для добавления баллов к ЕГЭ.

Южноуральским школьникам посоветовали сдать ГТО для добавления баллов к ЕГЭ. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Самозанятые Челябинской области смогут оформить больничный в 2026 году.

Самозанятые Челябинской области смогут оформить больничный в 2026 году. Подробнее

| Общественная жизнь

Губернатор Текслер отметил вклад главврача Альтмана в развитие медицины региона.

Губернатор Текслер отметил вклад главврача Альтмана в развитие медицины региона. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 21.01.2026 год. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 19 января 2026 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -12°С

• атмосферное давление 745 мм рт. столба

• относительная влажность воздуха 96%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки зарегистрировано 4 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения:

1 В сетях холодного водоснабжения К Маркса 22-11п, Дзержинского 56-2п. с 9 до 12 часов

2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления плановых отключений нет

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

Лесных пожаров не зарегистрировано.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 19 января 2026 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, в горах до умеренного, днём небольшой, местами умеренный снег. На отдельных участках дорог гололедица от наката. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью -11,-16°, при прояснении до -20°, днём -6,-11°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 167 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62855/

2026-01-19PKT09:52:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, оперативная обстановка.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» О мероприятиях, которые ждут озерчан в новогодние праздники, мы рассказываем в нашей афише.
» Что нужно есть перед новогодним застольем.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» Бесплатный каток с иллюминацией открылся в Калининском районе Челябинска.
» Каждая четвертая машина на границе везет мандарины через Челябинскую область.
» Озёрск музыкальный. Концерт «Для дружной такой компании».
» Что нужно есть перед новогодним застольем.
» О мероприятиях, которые ждут озерчан в новогодние праздники, мы рассказываем в нашей афише.
» Что нужно есть перед новогодним застольем.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» Бесплатный каток с иллюминацией открылся в Калининском районе Челябинска.
» Каждая четвертая машина на границе везет мандарины через Челябинскую область.
» Озёрск музыкальный. Концерт «Для дружной такой компании».
» Что нужно есть перед новогодним застольем.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги