Мастерам маникюра ограничили время работы в Челябинской области.

Новый ГОСТ начнет действовать с 30 апреля.

Сколько времени челябинки тратят на маникюр и педикюр? Росстандарт утвердил новый ГОСТ для ногтевого сервиса, согласно которому работа мастеров получила четкие рамки. Правила начнут действовать по всей стране с 30 апреля 2026 года.

Например, классический обрезной маникюр теперь официально должен занимать от 45 минут до часа. Все зависит от того, в каком состоянии руки клиента. Аппаратный маникюр может продлиться чуть дольше — до 70 минут, комбинированный же укладывается в 40—60 минут.

Для любительниц спа-процедур тоже есть ориентиры. Уход за кожей кистей и массаж рук — это 30—40 минут чистого времени.

С педикюром серьезнее. Классический обрезной займет от часа до полутора, аппаратный и комбинированный — примерно столько же. А вот уход за стопами и их массаж — процедура более быстрая, 30—40 минут.

Отдельно в стандарте прописали все, что касается долговечного покрытия и наращивания. Укрепить или выровнять натуральные ногти теперь предлагается за 70—90 минут. На моделирование искусственных ногтей на формах может уйти от часа до двух с половиной — в зависимости от сложности. Если мастер использует гелевые типсы, процесс чуть быстрее: 50—120 минут. Коррекция займет от часа до двух.

Покрытие обычным лаком должно занимать 5—10 минут, гель-лаком — 15—25 минут. Снять старое покрытие механически или химией — 10—20 минут.

Новый ГОСТ не только регламентирует время, но и устанавливает общие требования к технологическим картам услуг. Это значит, что весь процесс — от подготовки до финишного покрытия — теперь описан на бумаге для маникюра, педикюра, ухода за кожей и моделирования.

