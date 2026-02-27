Обратная связь Вторник, 3 марта, 13:17
| Новости » Общественная жизнь

Эксперты рассказали, почему Челябинская область привлекательна для Башкирии.

Эксперты рассказали, почему Челябинская область привлекательна для Башкирии.

Фото: ПУЛ74

Эксперты рассказали, почему Челябинская область привлекательна для Башкирии.

Профессор Башкирского государственного аграрного университета Расул Гусманов обратил внимание на традиции сотрудничества соседних регионов. Отметив, что большую роль в этом играют личные связи глав Челябинской области и Башкортостана, он добавил, что экономическая жизнь сегодня складывается во многом и благодаря этому. Так можно более эффективно реализовывать все бизнес-процессы и правильно позиционировать себя на федеральном уровне.

– Челябинская область – промышленно развитый регион с высокими темпами экономического роста. Для Башкирии такое соседство открывает новые возможности реализации сельскохозяйственной продукции, развития туризма и так далее, – говорит доктор экономических наук Расул Гусманов в интервью Агентству политических и экономических коммуникаций.

Как ранее сообщала «Губерния», делегация Челябинской области под руководством губернатора Алексея Текслера завершила свой визит в Башкортостан, где состоялся межрегиональный форум двух регионов с участием чиновников, бизнесменов и общественников. Челябинская область и Башкирия давно продуктивно сотрудничают друг с другом, чему во многом способствует географическое положение — регионы соседствуют, имея протяженную общую границу в восточной части Южного Урала. Уже сегодня предприятия Челябинской области и Башкирии работают друг с другом напрямую, закупая важные для производства компоненты. К примеру, миасский автозавод закупает у производителей республики стекло, гидроцилиндры и рессоры, а крупнейший производитель стекла в Челябинске регулярно поставляет продукцию для крупных проектов в Уфе. Есть сотрудничество и по другим направлениям — с Южного Урала в Башкирию отправляются металлургическая продукция, трубы, изоляторы, а также многочисленная продукция агропромышленного комплекса. Но сегодня у двух регионов есть повод не просто укреплять, но и расширять сотрудничество. Этого требуют поставленные президентом задачи по достижению технологического суверенитета. Объединив промышленные и научные усилия, можно достичь больших успехов в создании новых инновационных продуктов.

Главный редактор сетевого издания «Челябинск сегодня» Александр Файрузов позитивно оценивает контакты первых лиц регионов. По его мнению, губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал своеобразный сигнал бизнесу, что можно вкладываться в кооперацию, не опасаясь, что на уровне чиновников все застопорится. Главред обращает внимание, что намеченные пути сотрудничества в области промышленности, туризма, науки и других сферах позволяют регионам дополнять и развивать компетенции друг друга.

– Не менее важны и другие достигнутые соглашения. Запуск Восточного экспресса Уфа – Магнитогорск и планы по прямым авиарейсам решают базовую проблему транспортной связанности. Соглашение по паводкам – не про красоту, а про безопасность конкретных территорий. Пакет документов между торгово-промышленными палатами, общественниками и образовательными учреждениями формирует среду, в которой бизнес и граждане могут взаимодействовать напрямую, без оглядки на административные границы, – комментирует Александр Файрузов.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1139104/

