| Новости » Общественная жизнь

С начала 2026 года в Челябинской области зафиксировали 19 случаев бешенства.

С начала 2026 года в Челябинской области зафиксировали 19 случаев бешенства.

Фото: Алексей Журавлев, ИА «Первое областное»

С начала 2026 года в Челябинской области зафиксировали 19 случаев бешенства.

В управлении ветеринарии ситуацию называют типичной для региона, где много лесов.

В Челябинской области в январе 2026 года уже зафиксировали 19 случаев бешенства в 17 населенных пунктах. Однако в региональном управлении ветеринарии ситуацию пока называют типичной для области, где есть много лесов, а значит — и диких животных.

Как сообщили корреспонденту 1obl.ru, во всех очагах вируса вводят карантин. А с приближением весны специальные службы начали распространять вакцину среди диких животных, раскидывая в лесах брикеты-приманки, в которых есть еда и препараты. Это позволяет сформировать иммунитет у лис и енотовидных собак, которые чаще всего являются распространителями бешенства.

«В зимний период лисы и другие дикие животные нередко заходят на территорию населенных пунктов. Основная причина — дефицит естественного корма, так как глубокий снег затрудняет охоту на грызунов и других мелких животных, замерзшие водоемы лишают доступа к привычным источникам пищи, а суровые погодные условия сокращают кормовую базу в лесах»,— рассказали в главном управлении ветеринарии.

Звери ищут еду на свалках рядом с домами, подходят к частным подворьям и даже могут поесть корма домашних животных. Это повышает риск их контакта с сельскохозяйственными, домашними животными и человеком, увеличивает угрозу распространения бешенства.

На сегодняшний день единственной защитой от вируса является вакцинация. В государственных ветеринарных станциях области поставить питомцу ежегодную прививку можно бесплатно. Также нужно помнить, что нельзя кормить и гладить диких животных, особенно если они сами тянутся к человеку, — это верный признак бешенства. Если зверь укусил вас, нужно немедленно промыть рану водой с мылом и обратиться в травмпункт.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/s-nachala-2026-goda-v-chelyabinskoy-oblasti-zafiksirovali-19-sluchaev-beshenstva/

2026-02-06PKT10:33:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

