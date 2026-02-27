Обратная связь Понедельник, 2 марта, 13:18
Афиша со 2 по 8 марта 2026 года.

Южноуральцы, находящиеся в ОАЭ, могут воспользоваться горячей линией «Турпомощи»

В мартовские праздники в Челябинской области изменится расписание электричек.

Другой график отправлений вводят с 5 по 10 марта. Подробнее

Оперативная обстановка.

Челябинцы увидят парад шести планет.

Они выстроятся на небе в одну линию. Подробнее

Оперативная обстановка.

Между Челябинском и Севастополем летом начнет курсировать поезд.

В Челябинской области взрывать лед начнут с 10 марта.

Работы запланированы на реках Сим, Юрюзань и Нижний Тогузак. Подробнее

Оперативная обстановка.

Южноуральцы, находящиеся в ОАЭ, могут воспользоваться горячей линией «Турпомощи»

 Фото: Олег Каргаполов, архив «Вечернего Челябинска»

По поручению Министерства экономического развития Российской Федерации, ассоциация «Турпомощь» открыла горячую телефонную линию для туристов из нашей страны, которые улетели на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, купив пакетные туры. В ведомстве отметили, что специалисты, которые принимают звонки, могут проконсультировать по вопросам переноса вылетов из ОАЭ или отмены рейсов, а также по размещению в отелях.

Сотрудники «Турпомощи» сейчас постоянно взаимодействуют с туристическими операторами, решают большое количество организационных вопросов.

Телефон горячей линии: +7 (499) 678-12-03.

Кроме того, многие туроператоры также запустили свои телефонные линии, по которым отвечают на вопросы о вылетах в ОАЭ по приобретенным турам. В самих Эмиратах работают представители туристических операторов, которые помогают российским туристам решать организационные вопросы, консультируют о действующем в ОАЭ законодательстве.

Тем временем многие федеральные СМИ сообщают о том, что ряд отелей Эмиратов начали выселять туристов после окончания их отдыха, несмотря на то, что воздушное пространство над ОАЭ и в ряде ближайших стран пока закрыто. В некоторых случаях отельеры взвинчивают цены за проживание.

МИД России ранее обратился с просьбой к российским туристам, находящимся в ОАЭ, быть максимально осторожными. А жителям страны, которые планировали путешествие в Израиль и Иран, пока отказаться от поездки. Россиянам, которые находятся сейчас в этих государствах, рекомендовано выехать в соседние страны. Сегодня утром, 2 марта, стало известно, что спецборт МЧС России доставил из Египта в Москву более 80 россиян, которые работали в Израиле. В Шарм-эш-Шейх граждане России приехали через сухопутную границу государств.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1139077/

2026-03-02PKT11:58:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

