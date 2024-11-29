Госавтоинспекция Челябинской области открыла горячую линию.

ГАИ Челябинской области открыла горячую линию. Южноуральцы могут получить консультации по следующим вопросам:

• регистрация транспортных средств;

• проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений;

• выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов;

• выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства;

• выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Звонить можно по будням с 8:30 до 17:30.

Телефон горячей линии 8(351)733-13-33.

Также с сегодняшнего дня начинает работать горячая линия управления по вопросам миграции. Линия будет работать с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30. В пятницу с 8:30 до 16:15. Перерыв с 12:00 до 12:45.

Звонить можно по номеру 8(351)268-81-11.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/gosavtoinspektsiya-chelyabinskoy-oblasti-otkryla-goryachuyu-liniyu/