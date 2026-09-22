Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Антициклон продлит бабье лето в Челябинской области до конца недели.

Бабье лето задерживается на Южном Урале благодаря антициклону, который продолжает определять погоду. По данным синоптиков, во вторник и среду потеплеет еще сильнее: температура воздуха превысит климатическую норму на четыре-шесть градусов. В целом сентябрь в Челябинской области, особенно в северных и западных муниципалитетах, Челябинской области будет теплее обычного, а количество осадков не превысит норму.

Во вторник, 22 сентября, днем ожидается от +20 до +25 градусов, переменная облачность, без осадков, лишь утром местами возможны туманы. Ветер неустойчивый, слабый — 1–6 метров в секунду.

С четверга на пятницу высотный циклон может принести в регион небольшие дожди, а вслед за ними на Южный Урал придет и более холодная воздушная масса, в связи с чем температура понизится примерно на четыре градуса. Однако затем антициклон погоду на Южном Урале вновь будет определять антициклон. В выходные ожидается теплая погода, без сильных осадков и ветра.

Интересно, что в народе различают два типа бабьего лета: молодое наступает в конце августа — начале сентября, а старое приходится на середину сентября. По информации челябинского Гидрометцентра, в Челябинске с 1956 по 2006 год бабье лето наблюдалось 27 раз, то есть в 53 процентах случаев. Из них 23 раза отмечалось молодое бабье лето и 10 раз — старое.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/