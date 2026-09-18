Южноуральский чай, разработанный вместе с музеем искусств, отметили в Москве.

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21.09.2026 Корреспондент: Александр ГорбачевФото: министерство международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области

В столице завершается выставка WorldFood Moscow, проходящая в МВЦ «Крокус Экспо». На ней собрались крупнейшие производители пищевой продукции из России и СНГ. Стенд Челябинской области на этой выставке пользовался большим вниманием.

Так, за три дня одиннадцать компаний Челябинской области провели более 500 переговоров, при этом каждая компания — не менее 30 деловых встреч. Южноуральская продукция вызвала интерес у таких стран, как Беларусь, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан, сообщает министерство международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области.

— Для нас это важный результат и возможность выйти на новые каналы продаж. На выставке удалось лично представить продукцию, провести дегустации и обсудить, какой формат нужен каждому заказчику. Теперь предстоит согласовать детали и довести договорённости до первых отгрузок, — сообщил генеральный директор одной из фирм Александр Калугин.

Выставка — это не только переговоры и деловые встречи; также каждый год на ней проходит конкурс «Продукт года». Жюри определяет продукты, которые полностью отвечают строгим стандартам пищевых регламентов. В этом году на выставке серебряную медаль этого конкурса завоевал чай, который был разработан челябинской компанией совместно с Челябинским государственным музеем изобразительных искусств.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/

2026-09-22PKT10:20:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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