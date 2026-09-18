Обратная связь Вторник, 22 сентября, 18:47
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Антициклон продлит бабье лето в Челябинской области до конца недели.

Антициклон продлит бабье лето в Челябинской области до конца недели. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Новая выставка расскажет челябинцам о значении синего цвета в мировых культурах.

Новая выставка расскажет челябинцам о значении синего цвета в мировых культурах. Подробнее

| Общественная жизнь

Южноуральский чай, разработанный вместе с музеем искусств, отметили в Москве.

Южноуральский чай, разработанный вместе с музеем искусств, отметили в Москве. Подробнее

| Общественная жизнь

Южноуральский чай, разработанный вместе с музеем искусств, отметили в Москве.

Южноуральский чай, разработанный вместе с музеем искусств, отметили в Москве. Подробнее

| Общественная жизнь

Июльские +23 пообещали синоптики южноуральцам 21 сентября.

Июльские +23 пообещали синоптики южноуральцам 21 сентября. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В центре внимания. Соревнования ФПС.

В центре внимания. Соревнования ФПС. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 22 по 30 сентября 2026 года.

Афиша с 22 по 30 сентября 2026 года. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Антициклон продлит бабье лето в Челябинской области до конца недели.

Антициклон продлит бабье лето в Челябинской области до конца недели.

Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Антициклон продлит бабье лето в Челябинской области до конца недели.

Бабье лето задерживается на Южном Урале благодаря антициклону, который продолжает определять погоду. По данным синоптиков, во вторник и среду потеплеет еще сильнее: температура воздуха превысит климатическую норму на четыре-шесть градусов. В целом сентябрь в Челябинской области, особенно в северных и западных муниципалитетах, Челябинской области будет теплее обычного, а количество осадков не превысит норму.

Во вторник, 22 сентября, днем ожидается от +20 до +25 градусов, переменная облачность, без осадков, лишь утром местами возможны туманы. Ветер неустойчивый, слабый — 1–6 метров в секунду.

С четверга на пятницу высотный циклон может принести в регион небольшие дожди, а вслед за ними на Южный Урал придет и более холодная воздушная масса, в связи с чем температура понизится примерно на четыре градуса. Однако затем антициклон погоду на Южном Урале вновь будет определять антициклон. В выходные ожидается теплая погода, без сильных осадков и ветра.

Интересно, что в народе различают два типа бабьего лета: молодое наступает в конце августа — начале сентября, а старое приходится на середину сентября. По информации челябинского Гидрометцентра, в Челябинске с 1956 по 2006 год бабье лето наблюдалось 27 раз, то есть в 53 процентах случаев. Из них 23 раза отмечалось молодое бабье лето и 10 раз — старое.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/

2026-09-22PKT10:49:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Озёрск спортивный. Турнир по женскому мини-футболу-2026.
» Оперативная обстановка.
» Афиша на 29 — 30 августа 2026 года.
» В центре внимания. Фотосушка — 2026.
» Дмитрий Петелин снова готовится к работе на МКС в составе основного экипажа.
» Школьники из Магнитогорска взяли спецприз на Всемирных играх роботов.
» Челябинским школьникам запретят использовать телефоны на уроках с 1 сентября.
» Озёрск спортивный. Турнир по женскому мини-футболу-2026.
» Оперативная обстановка.
» Афиша на 29 — 30 августа 2026 года.
» В центре внимания. Фотосушка — 2026.
» Дмитрий Петелин снова готовится к работе на МКС в составе основного экипажа.
» Школьники из Магнитогорска взяли спецприз на Всемирных играх роботов.
» Челябинским школьникам запретят использовать телефоны на уроках с 1 сентября.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги