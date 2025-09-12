Обратная связь Вторник, 16 сентября, 07:17
Бабье лето в Челябинской области в самом разгаре.

Вторая декада завершится 20-градусным теплом. Подробнее

Снизить холестерин поможет овсянка.

Как часто и какую именно крупу нужно есть. Подробнее

Афиша с 15 по 21 сентября 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише. Подробнее

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Челябинцам покажут крутые трюки и прыжки на самокатах.

Фестиваль экстремальных видов спорта состоится у арены «Трактор» Подробнее

Первые заморозки ударили в Челябинской области.

Смотрим, как минусовые температуры пережили цветы. Подробнее

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

За лето Челябинская область обновила километры дорог и коммунальных сетей.

Общественная жизнь

Бабье лето в Челябинской области в самом разгаре.

Бабье лето в Челябинской области в самом разгаре.

 Фото: ИА «Первое областное»

Бабье лето в Челябинской области в самом разгаре.

Вторая декада завершится 20-градусным теплом.

Ждали бабье лето? Оно наступило. Вся третья неделя сентября в Челябинской области будет теплой и преимущественно сухой. Сильного ветра также не ожидается. Подробнее о погоде с 15 по 21 сентября — в материале ИА «Первое областное».

Теплая и маловетреная погода в регионе наступила уже в минувшие выходные. И, по прогнозам синоптиков, в ближайшие пять дней картина не изменится.

«Гребень малоподвижного антициклона с центром над Волго-Вятским районом удержит на Урале погоду, свойственную бабьему лету: с прохладными ночами и теплой тихой погодой днем»,— рассказали в Уральском Гидрометеоцентре.

В Челябинске вплоть до выходных в ночные часы будет около +8 градусов, в дневные — до +18. В пятницу и субботу синоптики обещают повышение до +20 градусов. В воскресенье, предварительно, пройдет дождь и температура снизится до +17 градусов.

На севере региона в первой половине недели температура ночью будет опускаться до +2 градусов, днем воздух будет прогреваться до 17—18 градусов. К пятнице возможен прогрев до +20. В воскресенье похолодает до +14, велика вероятность осадков.

На юге Челябинской области дождей не ожидается, но всю неделю будет пасмурно. В температурном плане — без существенных отличий: от 18 до 20 градусов тепла.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/babe-leto-v-chelyabinskoy-oblasti-v-samom-razgare/

2025-09-15PKT10:45:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

