Фото: ИА «Первое областное»

Бабье лето в Челябинской области в самом разгаре.

Вторая декада завершится 20-градусным теплом.

Ждали бабье лето? Оно наступило. Вся третья неделя сентября в Челябинской области будет теплой и преимущественно сухой. Сильного ветра также не ожидается. Подробнее о погоде с 15 по 21 сентября — в материале ИА «Первое областное».

Теплая и маловетреная погода в регионе наступила уже в минувшие выходные. И, по прогнозам синоптиков, в ближайшие пять дней картина не изменится.

«Гребень малоподвижного антициклона с центром над Волго-Вятским районом удержит на Урале погоду, свойственную бабьему лету: с прохладными ночами и теплой тихой погодой днем»,— рассказали в Уральском Гидрометеоцентре.

В Челябинске вплоть до выходных в ночные часы будет около +8 градусов, в дневные — до +18. В пятницу и субботу синоптики обещают повышение до +20 градусов. В воскресенье, предварительно, пройдет дождь и температура снизится до +17 градусов.

На севере региона в первой половине недели температура ночью будет опускаться до +2 градусов, днем воздух будет прогреваться до 17—18 градусов. К пятнице возможен прогрев до +20. В воскресенье похолодает до +14, велика вероятность осадков.

На юге Челябинской области дождей не ожидается, но всю неделю будет пасмурно. В температурном плане — без существенных отличий: от 18 до 20 градусов тепла.

