Более 80 спортсменов приняли участие в соревнованиях по мотокроссу на Южном Урале.

На трассе «Вираж» в Коркино завершился третий этап открытого летнего чемпионата и первенства Челябинской области по мотокроссу.

Афиша с 8 по 14 сентября 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише.

37‑я неделя 2025 года начнется и закончится 20‑градусным теплом в Челябинской области.

Однако середина будет вполне осенней — пасмурной и с дождями.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

В Челябинске 7 камер будут ловить машины, не пропускающие пешеходов.

В Челябинске 7 камер будут ловить машины, не пропускающие пешеходов. Подробнее

Оперативная обстановка.

В Челябинске школы и детские сады могут подключить к отоплению раньше срока.

В Челябинске школы и детские сады могут подключить к отоплению раньше срока. Подробнее

Группа «Братья Грим» и певец Акмаль выступят в Челябинске на Дне города.

Они станут хедлайнерами гастрофестиваля «Блюда от верблюда»

Оперативная обстановка.

Общественная жизнь

37‑я неделя 2025 года начнется и закончится 20‑градусным теплом в Челябинской области.

 Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»

Однако середина будет вполне осенней — пасмурной и с дождями.

До 22 градусов прогреется воздух на Южном Урале в начале новой рабочей недели, сообщает Гидрометцентр.

Однако тепло не продержится долго. Холодные и порывистые северный и северо-западный ветры принесут переменную облачность, в отдельные территории региона — кратковременные дожди.

Вплоть до пятницы, 12 сентября, дневные температуры будут понижаться — до 14, 13 и 12 градусов, будет пасмурно и повсеместно пройдут дожди, однако в выходные южноуральцев вновь ждет теплая — до 17—20 градусов — и практически безоблачная погода.

Таким образом, есть надежда, что День города челябинцы отпразднуют без погодных эксцессов. Напомним, на следующий уик-энд придутся основные мероприятия 289-й годовщины южноуральской столицы.

2025-09-08

Челябинская область, Озерск.

