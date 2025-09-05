Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»

37‑я неделя 2025 года начнется и закончится 20‑градусным теплом в Челябинской области.

Однако середина будет вполне осенней — пасмурной и с дождями.

До 22 градусов прогреется воздух на Южном Урале в начале новой рабочей недели, сообщает Гидрометцентр.

Однако тепло не продержится долго. Холодные и порывистые северный и северо-западный ветры принесут переменную облачность, в отдельные территории региона — кратковременные дожди.

Вплоть до пятницы, 12 сентября, дневные температуры будут понижаться — до 14, 13 и 12 градусов, будет пасмурно и повсеместно пройдут дожди, однако в выходные южноуральцев вновь ждет теплая — до 17—20 градусов — и практически безоблачная погода.

Таким образом, есть надежда, что День города челябинцы отпразднуют без погодных эксцессов. Напомним, на следующий уик-энд придутся основные мероприятия 289-й годовщины южноуральской столицы.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/37-ya-nedelya-2025-goda-nachnetsya-i-zakonchitsya-20-gradusnym-teplom-v-chelyabinskoy-oblasti/