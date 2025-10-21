Обратная связь Четверг, 23 октября, 04:49
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Школьники из многодетных семей могут экономить на проезде в общественном транспорте.

Школьники из многодетных семей могут экономить на проезде в общественном транспорте.

Им положена ежемесячная компенсация в размере 643 рублей. Подробнее

| Общественная жизнь

Выставка реликвий русских царей и патриархов открылась в Челябинске.

Выставка реликвий русских царей и патриархов открылась в Челябинске.

В Челябинске открылась выставка «Царь и Патриарх», представляющая сокровища Московского Кремля, — на площадке можно увидеть уникальную коллекцию из 140 экспонатов XVI-XVIII веков. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Сервисом защиты от мошенников в Сети воспользовались свыше 2 млн россиян.

Сервисом защиты от мошенников в Сети воспользовались свыше 2 млн россиян.

На портале «Госуслуги» собраны все доступные инструменты борьбы с киберпреступниками. Подробнее

| Общественная жизнь

На этой неделе южноуральцев ждет аномальное тепло и снегопады.

На этой неделе южноуральцев ждет аномальное тепло и снегопады. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 21.10.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Регион окажется под влиянием антициклона.

Регион окажется под влиянием антициклона.

Тепло и сухо будет в Челябинской области на предпоследней неделе октября. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинская область вошла в топ-20 регионов рейтинга науки и технологий.

Челябинская область вошла в топ-20 регионов рейтинга науки и технологий. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 20.10.2025 год. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Школьники из многодетных семей могут экономить на проезде в общественном транспорте.

Школьники из многодетных семей могут экономить на проезде в общественном транспорте.

Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»

Школьники из многодетных семей могут экономить на проезде в общественном транспорте.

Им положена ежемесячная компенсация в размере 643 рублей.

Одна из мер поддержки многодетных семей на Южном Урале предполагает выплату ежемесячной компенсации на проезд школьников в общественном транспорте. В 2025 году ее размер составляет 643 рубля на каждого ребенка, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.

Выплата введена с 1 сентября 2024 года, чтобы компенсировать семьям расходы на проезд детей в школу и обратно. Она распространяется на городские и пригородные автобусные маршруты, а также на городской наземный электротранспорт.

В 2025 году компенсацию получают 9196 детей из 4444 семей. Право на выплату имеют многодетные семьи, чей среднедушевой доход не превышает 17 782 рубля. Для оформления меры поддержки необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/shkolniki-iz-mnogodetnykh-semey-mogut-ekonomit-na-biletakh-v-obshchestvennom-transporte/

2025-10-22PKT11:45:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» В центре внимания. 100 лет Всероссийскому обществу слепых.
» Озёрск спортивный. Кросс нации-2025.
» Озёрск в лицах. Юлия Пузикова.
» В центре внимания. Паркфест.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Нам — 75. Юбилей ПКиО.
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» В центре внимания. 100 лет Всероссийскому обществу слепых.
» Озёрск спортивный. Кросс нации-2025.
» Озёрск в лицах. Юлия Пузикова.
» В центре внимания. Паркфест.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Нам — 75. Юбилей ПКиО.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги