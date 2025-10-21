Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»

Школьники из многодетных семей могут экономить на проезде в общественном транспорте.

Им положена ежемесячная компенсация в размере 643 рублей.

Одна из мер поддержки многодетных семей на Южном Урале предполагает выплату ежемесячной компенсации на проезд школьников в общественном транспорте. В 2025 году ее размер составляет 643 рубля на каждого ребенка, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.

Выплата введена с 1 сентября 2024 года, чтобы компенсировать семьям расходы на проезд детей в школу и обратно. Она распространяется на городские и пригородные автобусные маршруты, а также на городской наземный электротранспорт.

В 2025 году компенсацию получают 9196 детей из 4444 семей. Право на выплату имеют многодетные семьи, чей среднедушевой доход не превышает 17 782 рубля. Для оформления меры поддержки необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

