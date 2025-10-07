Фото предоставлено ГУ МЧС России по Челябинской области.

В Челябинской области МЧС проверяет готовность котельных к зиме.

С началом отопительного сезона в Челябинской области сотрудники МЧС России проводят профилактические проверки на объектах теплоснабжения. Это нужно для того, чтобы убедиться, что котельные готовы к работе в холодное время года и защищены от возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров.

Во время посещения котельных инспекторы надзорной деятельности оценивают работу систем автоматической противопожарной защиты, наличие и исправность огнетушителей, пожарных кранов, соблюдение конструктивных требований безопасности, а также состояние эвакуационных выходов и путей.

Особое внимание уделяется подготовке персонала: важно, чтобы сотрудники знали, как действовать при возникновении пожара и умели пользоваться средствами тушения. Именно грамотные действия в первые минуты могут предотвратить серьезные последствия.

По итогам проверок специалисты дают рекомендации по устранению выявленных недостатков и снижению рисков. Такие меры помогают обеспечить стабильную работу котельных и безопасность жителей в зимний период.

Ранее в администрации Челябинска сообщили, что тепло уже подано во все социальные учреждения и 99 процентов жилых домов города. Количество домов, которые еще остаются без отопления, быстро сокращается.

