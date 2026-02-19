В центре внимания. Проект «Читай дальше».

Проект "Читай дальше" снова радует жителей Озёрска и участников общероссийской акции "Дарите книги с любовью", которая приурочена к Международному дню книгодарения 14 февраля. Лицей № 23 уже 13 лет собирает друзей и спонсоров для помощи в покупке хороших книг для библиотеки. Благодаря постоянному сотрудничеству с компанией «УРАЛЬСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ - ОЗЁРСК» и с другими активными участниками проекта, в этом году коллекция детской библиотеки снова пополнилась новыми изданиями, которые вскоре станут любимыми произведениями для множества юных читателей. Подробности - в нашем сюжете.