В центре внимания. Проект «Читай дальше».

Челябинская и Тульская области развивают сотрудничество по новому плану.

Делегация Тульской области во главе с губернатором побывала на трех крупнейших производственных площадках Челябинской области. Затем главы регионов Алексей Текслер и Дмитрий Миляев обсудили перспективы развития межрегиональной кооперации между регионами и подписали план совместной работы. Подробнее