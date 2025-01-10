В центре внимания.Новогоднее представление в театре кукол.

Как отметили в пресс-службе челябинского Центра коммунального сервиса, обычно жители региона начинают избавляться от отслуживших в праздники новогодних красавиц после старого Нового года, то есть во второй половине января. Однако некоторые спешат избавиться от новогоднего декора практически сразу после завершения праздничной недели. Важно помнить, что ели и сосны нельзя просто выбросить в контейнер для отходов, ведь ствол дерева очень прочный и может повредить дорогостоящий пресс коммунальной машины. Елки следует оставлять на площадке для крупногабаритных отходов. Подробнее