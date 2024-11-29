Стартовал большой новгодний розыгрыш от компании «Уральские кабельные сети — Озерск»!

Новогодний большой розыгрыш от компании "Уральские кабельные сети - Озерск" - это уже традиция!

Главный приз - ГОД БЕСПЛАТНОГО ИНТЕРНЕТА!

Для того, чтобы стать участником, нужно в течение декабря 2024 года заплатить за ИНТЕРНЕТ сразу за два месяца (или за бОльшее количество).

Причем не важно, вы это сделаете сразу или с разницей в 3 недели. Также не имеет значения оплатите ли вы наличными, по карте или онлайн, через абонентские отделы или через наших партнеров.

Из всех лицевых счетов ООО "УКС-Озерск" (где был зафиксирован двойной платеж в течение декабря 2024 года*) генератор случайных чисел выберет "счастливые". Счастливые лицевые счета получат возможность бесплатно пользоваться услугами ООО "УКС-ОЗЕРСК" по доступу к сети Интернет в течение следующего календарного года, сроком от 1 до 12 месяцев.

Сам розыгрыш состоится в новогодние каникулы.

*внесена сумма равная стоимости двух абонентских плат за Интернет. Клиенты оплатившие только услуги Телевидения в розыгрыше не участвуют.

С Наступающим! Удачи! Спасибо, что выбрали УКС!