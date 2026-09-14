Фото: администрация Южноуральска

Южноуральские школьники с помощью ИИ создали Хранителя леса.

В Южноуральске продолжается реконструкция парка, где недавно появился необычный житель — Хранитель леса. Новый арт-объект появился благодаря стараниям местных школьников и скульпторов, которые прислушались к пожеланиям горожан наполнить парк яркими образами.

Свое видение лесного хранителя ученики школы № 5 с помощью искусственного интеллекта перевели в цифровой вид во время интерактивного занятия «Сказочный урок с ИИ». Причем Хранитель леса был не единственной идеей учащихся, сообщает администрация Южноуральска.

Однако идея нашла отклик не у всех, и вид будущего арт-объекта пришлось дорабатывать уже профессиональным скульпторам. Результат работы позволил вписать деревянного Хранителя леса в сосновый лес, где он и располагается теперь. Его фактура напоминает древесную кору, что гармонично вписывает его в городской парк.

Как сообщает администрация, сейчас работы над арт-объектом завершаются — в течение недели доработают отдельные детали, покроют защитным слоем, который позволит Хранителю радовать горожан многие годы, а также выполнят роспись.

— Парк постепенно обретает новые смыслы, образы и достопримечательности. А у Хранителя леса уже появляется своя история — история, которая началась с фантазии юных горожан, — сообщает администрация.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/