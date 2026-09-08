Фото: Виталий Визаулин, ИА «Первое областное»

Гонка грузовиков станет «фишкой» бахи «Уральский рубеж» на Южном Урале.

Команда URAL MOTORSPORT из Миасса собирается бросить вызов КАМАЗу и МАЗу в зачете Т5.

Главная интрига третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам сконцентрирована не в легковых зачетах и даже не в абсолюте. Эпицентр борьбы на «Уральском рубеже» — грузовой класс Т5, где на старт выйдут 13 тяжеловесных экипажей. Здесь сошлись три силы: действующие лидеры «КАМАЗ-Мастер», белорусы из «МАЗ-СПОРТавто» и хозяева трассы из URAL MOTORSPORT, для которых домашняя земля становится дополнительным аргументом. Именно в этом зачете решится, изменится ли привычный расклад в чемпионате или фавориты подтвердят свой статус, сообщает корреспондент сайта 1obl.ru со ссылкой на пресс-службу организаторов гонки.

«КАМАЗ-Мастер»: защита или атака?

Челнинская «Синяя Армада» выставила на гонку пять экипажей, и их задачи кардинально различаются. Дмитрий Сотников подходит к этапу в статусе абсолютного лидера чемпионата с максимальными 50 очками. Его миссия — удержать позиции, не давая соперникам сократить разрыв.

Однако главная головная боль для руководства команды — это погоня за лидером. Эдуард Николаев идет вторым, а на третьей строчке расположился стремительно прогрессирующий Дмитрий Авдеев. Но есть в составе «КАМАЗа» и тот, кто способен устроить сенсацию. Речь о Богдане Каримове. Занимая пока четвертое место (18 очков), он знает вкус победы именно на этой трассе — год назад он выиграл «Уральский рубеж». Учитывая, что в зачете Т5 всего четыре этапа и один худший результат вычитается, один мощный финиш Каримова может кардинально изменить чемпионатную математику.

Белорусский десант: внешний фактор давления

Если внутри «КАМАЗ-Мастер» идет борьба за внутреннюю иерархию, то извне на них давит серьезная сила — команда «МАЗ-СПОРТавто». Три экипажа белорусов во главе с титулованным пилотом Сергеем Вязовичем не претендуют на очки чемпионата России (они выступят вне конкурса), но это делает их еще более опасными. Им нечего терять, но есть что доказывать.

Сергей Вязович уже брал подиум в этом сезоне, а Виталий Мурылев финишировал третьим на «Холмах России». На «Уральском рубеже» белорусские «МАЗы» выступят в роли спойлеров: они заставят пилотов «КАМАЗа» атаковать на пределе, провоцируя ошибки. Для Сотникова и Авдеева это означает, что очная борьба на трассе станет еще жестче, а цена каждой ошибки возрастет многократно.

Домашняя стена: URAL MOTORSPORT на своей земле

Не стоит сбрасывать со счетов и хозяев трассы — команду URAL MOTORSPORT. Для пилотов Юрия Наймана, Ивана Королева и Антона Кушникова эта гонка — вопрос престижа. Автомобильный завод «Урал» выступает генеральным партнером этапа, и домашние стены обязывают биться до конца.

Найман уже показал зубы в прошлом году, выиграв пролог и финишировав четвертым в итоговом зачете ралли-рейда. Сейчас он делит пятое место в серии с Алмазом Ахмедовым, и домашний этап — идеальный шанс оторваться от конкурентов в общем зачете. В отличие от фаворитов, которым нужно сохранять технику, «Уралы» будут ехать с двойной мотивацией, что может принести им высокие позиции.

Стабильность «ГАЗов»

В зачете также присутствуют два грузовика «ГАЗ Рейд Спорт» из Нижнего Новгорода. Их стратегия — не скорость, а надежность и взаимовыручка. В условиях сложнейшей трассы Урала, где любой может застрять или сломаться, наличие экипажей, готовых прийти на помощь (и тем самым сохранить очки для соперников), становится важной тактической единицей.

Сможет ли кто-то нарушить привычный порядок? «Уральский рубеж» создал уникальную ситуацию: на одной трассе встретятся лидеры чемпионата, голодные «дикари» из Беларуси и хозяева, хорошо знающие трассу на родной земле. Битва в Т5 обещает быть не просто гонкой, а настоящей шахматной партией, где каждый ход на трассе отзывается в чемпионатной таблице.

Вчера, 9 сентября, пилоты бахи «Уральский рубеж» приняли участие в тестовых заездах под Челябинском. Большой фоторепортаж нашего корреспондента можно посмотреть по ссылке. Также мы пообщались с фаворитами предстоящих соревнований. Они поделились своими ожиданиями от бахи «Уральский рубеж» и сравнили его с другими ралли-рейдами в России и мире. Кроме того, журналист сайта 1obl.ru Виталий Визаулин сел в кабину экипажа миасской команды URAL MOTORSPORT. Наш коллега поделился впечатлениями от тест-драйва в репортаже.

Генеральным партнером бахи «Уральский рубеж» выступит АЗ «Урал», информационный партнер — медиахолдинг «Первый областной».

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/