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Питание фастфудом разрушительно для иммунной системы.

Картошка фри, гамбургеры, пицца и прочий фастфуд, присутствующие в питании регулярно, могут спровоцировать не только прирост лишних килограммов, но и пробить иммунную защиту организма.

Эксперимент с участием добровольцев, в рационе которых в первые пять дней было достаточно клетчатки, а после в течение такого же периода времени уже дефицит пищевых волокон, обилие фастфуда и насыщенных жиров, показал, что хватает и пяти дней, чтобы иммунные клетки становились более восприимчивыми к инфекционным процессам. Фастфуд буквально становится причиной открытия иммунодефицитного окна. Хорошая новость в том, что процесс обратим — возвращаясь к здоровому питанию, богатому пищевыми волокнами, организму вскоре удается повысить свои защитные силы.

Ученые отмечают, что состояние организма подрывается даже от одного дня, изобилующего нездоровыми продуктами. Потому, позволяя себе что-то «вкусное, но вредное», важно в этот же день компенсировать урон от «пищевого мусора» полезной едой, содержащей пищевые волокна.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/pitanie-fastfudom-razrushitelno-dlya-immunnoy-sistemy/