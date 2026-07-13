Фото: ИА «Первое областное»

Из Челябинска запускают прямой самолет до столицы Абхазии.

Борт до Сухума будет летать два раза в неделю.

С 17 июля авиакомпания «Северный ветер» запускает регулярное авиасообщение между Челябинском и столицей Республики Абхазии — городом Сухум, сообщает пресс-служба Миндортранса Челябинской области.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. На линии задействуют воздушные суда Boeing 737, что обеспечивает комфортную перевозку пассажиров на протяжении всего маршрута.

График полетов составлен с учетом максимального удобства для путешественников. Прибытие лайнера в международный аэропорт Челябинск (Баландино) запланировано на 03:50, а вылет в Сухум — в 05:10 по местному времени. Время в пути составит около трех с половиной часов.

Запуск этого международного направления откроет новые горизонты для туристов. Прямой рейс удовлетворит растущий спрос жителей Челябинской области на авиаперевозки в южном направлении и сделает поездки в Абхазию значительно более комфортными и быстрыми.

Между тем запущены дополнительные авиарейсы Челябинск — Красноярск: частоту полетов увеличили до пяти в неделю.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/iz-chelyabinska-zapuskayut-pryamoy-samolet-do-stolitsy-abkhazii/