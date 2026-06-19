22 июня в Озерске: помним о мужестве и героизме.

Вчера жители округа почтили память тех, кто ценой своей жизни защитил свободу и независимость Родины, освободил её от фашистских захватчиков. В День памяти и скорби состоялась минута молчания и возложение цветов.

В памятном мероприятии приняли участие глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер, председатель Собрания депутатов округа Вадим Каримов, заместитель генерального директора ПО «Маяк» Евгений Щербаков, командир 93‑й ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии РФ Дмитрий Малишевский, настоятель Озерского Храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин, председатель Совета ветеранов Сергей Степанов, участники специальной военной операции, военнослужащие, руководство и сотрудники полиции, ветераны, юнармейцы, представители общественных организаций.

Торжественность момента подчеркнули военнослужащие озерской дивизии, нёсшие почётный караул у Вечного огня и у знамени Российской Федерации. В своих выступлениях руководители, ветераны и общественные деятели говорили о мужестве советских людей и необходимости передавать память о героизме народа следующим поколениям.

Глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер:

– Мы всегда помним тех, кто шагнул в пламя Великой Отечественной войны, не думая о славе, а думая лишь о том, как защитить родную землю. Наш общий долг – помнить, какой ценой досталась победа, свято хранить память о героях Великой Отечественной войны. На их примерах выросло, и сегодня достойно продолжает дело своих дедов и прадедов целое поколение защитников Родины. Мы гордимся всеми нашими воинами, которые в ходе специальной военной операции ведут борьбу с неонацизмом, защищают мирных жителей новых российских территорий. Низкий поклон и вечная слава поколению Победителей.

По традиции, в ходе церемонии прозвучали музыкальные и стихотворные композиции, посвящённые тем, кого помнят и хранят в сердцах. Присутствующие почтили память погибших советских воинов минутой молчания. К Вечному огню торжественно была возложена гирлянда из еловых ветвей, памятные венки, свечи и цветы.

фото: ozerskadm.ru

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/news/64144/