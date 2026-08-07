Фото: интернет-издание «Вперед», группа «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область»

Южноуральцы делятся грибным урожаем в соцсетях.

Особенно много лисичек.

В Челябинской области продолжается сезон тихой охоты — любители лесных прогулок один за другим хвастаются в социальных сетях щедрыми дарами природы. Особой любовью у грибников в этом году пользуются лисички, которые массово пошли в лесах региона.

Одной из первых в Троицке сезон охоты на яркие рыжие грибы открыла Татьяна Ческидова. Ее поход в лес оказался более чем удачным — женщина вернулась домой с полной корзиной, сообщает интернет-издание «Вперед».

Собрать очень много лисичек удалось и Наталье Щуровой на Акакуле.

«Какая красота! Столько лисичек я никогда не видела»,— пишут такие комментарии под ее постом.

Пользуются популярностью и черные лисички. Их очень много в лесах Нязепетровска.

«Не могу не похвастаться. Меня вчера опять угостили черной лисичкой, чему я очень рада. Перебрала ее и всю пережарила»,— радостно делится Светлана Зеленова-Азаркина.

Судя по многочисленным публикациям, грибные места в Челябинской области в этом году действительно радуют урожаем. Кстати, синоптики обещают сохранение теплой погоды — а значит, у любителей тихой охоты есть все шансы пополнить свои закрома.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnouraltsy-delyatsya-gribnym-urozhaem-v-sotssetyakh-/