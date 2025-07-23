Грибными местами в Челябинской области поделились южноуральцы.

Фото: ИА «Первое областное»

Последние недели июля в этом году теплые и дождливые. Такие условия благоприятны для роста грибов. Сейчас пришла пора груздей. Фотографиями находок грибники делятся в соцсетях. Мы изучили тематические паблики и узнали, где в Челябинской области самые богатые на лесные трофеи места.

Сыроежки

Богаты на сыроежки окрестности поселка Биргильда (Сосновский район) и деревни Яраткулова (Аргаяшский район). А вот в селе Кулуево, что тоже в Аргаяшском, грибов, может, и много, но они червивые.

«Я столько грибов в лесу никогда не оставляла. Из 20 — один чистый», — делится подписчица Ольга.

Ведрами собирают их и в Нязепетровском районе. Если верить подписчикам тематических пабликов, Сосновский район в целом богат на грибные находки.

Грузди

Груздей и подгруздков (в простонародье — сухой груздь) нынче много. Багажниками их собирают в Аргаяшском районе. Грибы находят и в поселке Биргильда (говорят, «отвал башки как много»), Трубном (Сосновский район), в районе поселка Химик под Копейском, в Каслях и в Нязепетровском районе. Поискать можно и в районе Байрамгулово (Аргаяшский район) и в Чебаркуле. Совсем недавно в лесах Кунашакского района можно было собрать за раз почти четыре килограмма груздей.

Один из грибников делится своими впечатлениями из похода по лесам поселка Аргази (Аргаяшский район). Там набрали целых три ведра груздей, но полведра выбросили после промывки — они оказались испорченными.

Зато обилие груздей наблюдают в Сосновском районе. Точных координат многие не раскрывают: боятся наплыва горожан.

Лисички

Корзины лисичек южноуральцы набирают в лесах Златоуста, Южноуральска, в окрестностях озера Акакуль (на стыке Кыштымского и Озерского городских округов) и в Еткульском бору. Лисичками кишит и Сосновский район. Грибники делятся фотографиями своих находок в пабликах и дразнят читателей готовыми блюдами.

Подписчица Ольга, например, тушит лисички в сметане и подает вместе с жареной картошкой.

Рыжики

Сообщений о рыжиках не так много, но одна читательница все же поделилась секретными местами, где их можно поискать. По ее словам, рыжики обитают в селе Архангельском и поселке Саргазы (Сосновский район), селе Багаряк (Каслинский район), Кулуево (Аргаяшский район), Халитово (Кунашакский район), Шеломенцево (Еткульский район), селе Варламово и в деревне Барсуки (Чебаркульский район) и на трассе Озерск — Касли в полях за садами.

Напомним, на этой неделе на Таганае нашли новый вид лисичек. У них белоснежная шляпка и лимонный налет на ножке, но своим необычным внешним видом они отпугивают грибников.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/gribnymi-mestami-v-chelyabinskoy-oblasti-podelilis-yuzhnouraltsy/