Оперативная обстановка.

1. Сегодня пятница 25 июля 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 18° С

• атмосферное давление 727 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 98%

• ветер С-В 3 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 10-1 п, К.Маркса 11-1,2 п, К. Маркса 17 с 9 до 12 часов

2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Дзержинского 35- 3,4, 5, 6,7,8,9 п. с 9 до окончания

К.Маркса 10-1 п, К.Маркса 11-1,2 п, К. Маркса 17 с 9 до 12 часов

К. Маркса 11-3,4 п. с 14 до 16 часов

Вниманию жителей!

28 и 29 июля 2025 года будет проводится плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводится проверка передач речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Вниманию автомобилистов!

Для проведения ремонтных работ на наружных водопроводных сетях, будет перекрыт участок дороги по ул. Комсомольская от ул. Семашко до ул. Мишенкова с 9 час. 29.07.2025 г. до 17 час. 31.07.2025 г.

Уважаемые озерчане!

В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:

купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями;

купаться в необорудованных, незнакомых местах;

заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей;

загрязнять и засорять водоемы;

распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

подавать крики ложной тревоги;

плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах;

оставлять детей без присмотра взрослых.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 25 июля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, в большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, ночью и утром местами туманы. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от +12° до +17°, днём от +20° до +25°, на юге до +28°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на реках области ожидается неустойчивый водный режим. В районах выпадения большого количества осадков возможны подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 25-28 июля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1, 3 и 4 классы пожарной опасности.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на реках области ожидается неустойчивый водный режим. В районах выпадения большого количества осадков возможны подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 24 июля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 175 обращений.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61643/