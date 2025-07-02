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Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа 04.07.25 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа 04.07.25 г. Подробнее

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Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа 02.07.25 г.

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Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 01.07.2025 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 01.07.2025 г. Подробнее

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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 30.06.25 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 30.06.25 г. Подробнее
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Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа 04.07.25 г.

1. Сегодня пятница 04 июля 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 14° С

• атмосферное давление 732 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 96%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения :

Иртяшская 2-1п, Семенова 21, Калинина 13 с 9 час до окончания

К.Маркса 19-3п, К.Маркса 22-4п с 9 час до 12 час

2 В сетях электроснабжения :

Луначарского 23 с 5 по 8 п-ды с 9 час до 12 час

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

профилактические работы до 14.07.2025

Вниманию озерчан!

Днем 4 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с и более.

Уважаемые жители!

В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:

купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями

купаться в необорудованных, незнакомых местах;

заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей;

загрязнять и засорять водоемы;

распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

подавать крики ложной тревоги;

плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;

оставлять детей без присмотра взрослых

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 04 июля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Ночью переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах туманы. Днем облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, возможен град. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°, днём +19, +24°.

НЯ: днем 4 июля местами в Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на реках области ожидается неустойчивый водный режим. В районах выпадения большого количества осадков возможны подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 164 обращения.

Первоисточник: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61478/

2025-07-04PKT07:57:00

Ключевые теги: оперативная обстановка, погода.

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