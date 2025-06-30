2025-07-02PKT09:00:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа 02.07.25 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа 02.07.25 г. Сегодня среда 02 июля 2025 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 15° С • атмосферное давление 731 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 99% • ветер Восточный 3 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения: Гайдара 5,7 с 9 час до окончания Семенова 21, Дзержинского 56-9п с 9 час до 12 час Дзержинского 59-5п, 63-2п, Гайдара 9-2п с 9 час до 13 час 2 В сетях электроснабжения: плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления : Профилактическое до 14.07.2025 Уважаемые жители! Сегодня, в первой половине дня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Уважаемые жители! В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается: купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями купаться в необорудованных, незнакомых местах; заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам; прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей; загрязнять и засорять водоемы; распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор; играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся; подавать крики ложной тревоги; плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах; оставлять детей без присмотра взрослых 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 02 июля 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснением, ночью кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, днём местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём 6-11 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12,+17°, днём +22,+27°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 171 обращений. Первоисточник: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61459/ galaktionova 2025-07-02PKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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