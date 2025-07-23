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Стала известна дата проведения «Кросса нации — 2025» в Челябинской области.

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Стала известна дата проведения «Кросса нации — 2025» в Челябинской области.

Стала известна дата проведения «Кросса нации — 2025» в Челябинской области.

Фото: Дирекция спортивных мероприятий Челябинской области

Челябинская область присоединится ко Всероссийскому дню бега «Кросс нации». В этом году легкоатлетические забеги пройдут 20 сентября во всех городах и районах региона, а основные массовые старты и спортивные забеги — в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

«Кросс нации» — масштабное спортивное событие, собирающее тысячи участников со всей страны. Традиционно массовые забеги собирают сотни тысяч россиян по всей стране. В Челябинской области также к событию присоединяются как профессиональные атлеты, так и любители бега.

На Южном Урале мероприятие пройдет в четырех городах на следующих локациях:

— Челябинск — территория лесопарковой зоны за ЛК имени Елены Елесиной (пр. Ленина, 84);

— Магнитогорск — территория МАО «Парки Магнитки» (ул. Лесопарковая, 1);

— Златоуст — городской пруд «Тарелка» (ул. Поселок Айский, 70);

— Миасс — лыжная база (ул. Тельмана, 54а).

Организаторы еще не открыли регистрацию на забеги. Она будет доступна на портале «Госуслуги» в первых числах августа. Планируется, что спортивные забеги пройдут на дистанциях от 1000 до 12 000 метров.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/sport/stala-izvestna-data-provedeniya-krossa-natsii-2025-v-chelyabinskoy-oblasti/

2025-07-24PKT11:32:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, спорт.

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