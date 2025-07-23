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Главное сельскохозяйственное событие области. В Челябинске готовятся к «АГРО-2025».

Главное сельскохозяйственное событие области. В Челябинске готовятся к «АГРО-2025».

С 13 по 15 августа в Челябинске пройдет крупнейшее в регионе агропромышленное выставочно-ярмарочное мероприятие «АГРО-2025».  Источник: «АГРО-2025»

Чуть больше двух недель остается до главного сельскохозяйственного события региона. С 13 по 15 августа в Челябинске на ледовой арене «Трактор» пройдет областная универсальная агропромышленная выставка-ярмарка «АГРО-2025». Это крупнейшая ежегодная площадка, которая объединяет производителей, переработчиков, экспертов, ретейл и представителей власти — всех, кто развивает агропромышленный комплекс Южного Урала. Для участников это отличная возможность представить свою продукцию и поучаствовать в конкурсах. А для жителей региона — попробовать вкусные и экологически чистые продукты.

Представители каждого района Челябинской области представят свой стенд с новинками и уже полюбившимися южноуральцам деликатесами: новый урожай овощей и фруктов, сыры собственного производства, богатый ассортимент колбасных, молочных, хлебобулочных и кондитерских изделий.

На площадке перед ареной расположатся экспозиции сельхозтехники.

Главное сельскохозяйственное событие области. В Челябинске готовятся к «АГРО-2025».

Участники смогут обменяться опытом с коллегами, заключить новые контракты, познакомиться с трендами в сельскохозяйственной отрасли, принять участие в конкурсах. Источник: «АГРО-2025»

Животноводы покажут свои лучшие достижения — элитные породы крупного рогатого скота молочного направления и высокой продуктивности.

Главное сельскохозяйственное событие области. В Челябинске готовятся к «АГРО-2025».

На выставке «АГРО-2025» будут представлены элитные породы животных. Источник: «АГРО-2025»

Садоводы смогут похвастаться саженцами плодовых и декоративных растений, продемонстрировать качественные семена. На прилавках будут и хиты от местных агрокомпаний, переработчиков и поставщиков.

Жители и гости Челябинска смогут не только попробовать и оценить всё это изобилие, но и насладится праздничной атмосферой, причем абсолютно бесплатно. Зрителей ждет масса активностей: концерты, мастер-классы, интерактивные площадки, катание на лошадях, дегустация и многое другое. Это отличная возможность весело и с пользой провести время всей семьей, а главное — получить заряд положительных эмоций.

— Выставка АГРО — это настоящий праздник для южноуральцев. На него приходят целыми семьями и большими компаниями — с детьми, родственниками, друзьями и близкими. Здесь каждый точно сможет найти занятие по душе, — говорят организаторы сельхозвыставки «АГРО-2025».

Главное сельскохозяйственное событие области. В Челябинске готовятся к «АГРО-2025».

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа, дегустация фермерских новинок и хитов, возможность приобрести экологически чистые продукты. Источник: «АГРО-2025»

Для производителей «АГРО» — это отличная возможность обменяться опытом с коллегами, заключить новые контракты и познакомиться с последними трендами в сельскохозяйственной отрасли. А также принять участие в фольклорно-гастрономическом фестивале и побороться за звание лучшего. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте агровыставки.

— Экспертное жюри будет оценивать не только качество и вкус продукции, но и оформление стендов, креативный подход, а также творческие номера участников, — рассказывают организаторы сельхозвыставки «АГРО-2025».

Параллельно состоится закрытый дегустационный конкурс — профессиональная экспертиза для тех, кто готов заявить о себе и получить объективную оценку экспертов.

Претенденты на победу смогут представить продукцию по 11 категориям: мясная, куриная, молочная, масложировая, кондитерские и хлебобулочные изделия, мед и другие. Подробнее — в положении конкурса. Выявлять лучшие образцы продуктов комиссия будет по внешнему виду, цвету, вкусу, качеству, аромату и другим характеристикам.

Гостей выставки ожидает и насыщенная деловая программа. Участники обсудят вопросы ближайшего будущего аграрного сектора. Центральным событием станет обсуждение технологического лидерства и агросуверенитета как основы продовольственной безопасности страны.

Главное сельскохозяйственное событие области. В Челябинске готовятся к «АГРО-2025».

Деловая программа «АГРО-2025» будет сфокусирована на вопросах, которые определяют ближайшее будущее аграрного сектора. Источник: «АГРО-2025»

Выставка «АГРО» проходит в южноуральской столице уже в 31-й раз. И каждый раз поражает своим размахом. В прошлом году в Челябинск на выставку приехали более 200 участников со всех уголков области: из Брединского, Чесменского, Аргаяшского, Чебаркульского, Уйского, Сосновского, Красноармейского, Увельского, Верхнеуральского и многих других районов. А так же с соседних территорий: из Башкирии, Оренбургской, Свердловской и Курганской областей, Пермского и Алтайского краев.

Выставка «АГРО-2025» будет работать в Челябинске три дня — с 13 по 15 августа. Приглашают всех желающих.

Выставка «АГРО»,

место проведения: г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 38, ледовая арена «Трактор»; даты проведения: 13–15 августа 2025 года;

подробная информация — на сайте Agroural74.ru.

Информация предоставлена: https://74.ru/text/gorod/2025/07/24/75702854/

2025-07-24PKT11:16:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, Челябинск, сельскохозяйственная ярмарка, выставка.

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