Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

В Челябинской области объявили высокий класс пожарной опасности.

В регионе установилась неблагоприятная погода.

Жара и сильный ветер — самые подходящие условия для моментального возникновения пожаров. Именная такая погода установилась в Челябинской области сегодня, 27 мая, и сохранится в предстоящие дни. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра объявили IV класс горимости леса, а это — высокая пожарная опасность.

При таком уровне пожарной опасности запрещено разводить костры. Важно быть предельно осторожными с огнем, легковоспламеняющимися предметами. Ни в коем случае нельзя оставлять непотушенные сигареты. При такой погоде даже небольшая искра может стать причиной масштабного пожара.

Напомним, всего существует пять классов пожарной опасности.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-obyavili-vysokiy-klass-pozharnoy-opasnosti/