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Ученые объяснили причины плохого самочувствия в пасмурную погоду.

Ученые объяснили причины плохого самочувствия в пасмурную погоду.

Фото: ИА «Первое областное»

 

Ученые объяснили причины плохого самочувствия в пасмурную погоду.

Если в дождь чувствуете себя несчастными, тому есть причины.

Пасмурная погода влияет на человека как физиологически, так и психологически. Особенно это касается метеозависимых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Пасмурные, дождливые или ветреные дни обычно сопровождает падение атмосферного давления. При этом в воздухе снижается содержание кислорода, что негативно сказывается на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипотензией, болезнями дыхательных путей.

Из-за этих изменений у некоторых возникает слабость, усталость, сонливость, головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, боли в суставах, онемение конечностей.

Высокая влажность и снижение температуры могут увеличивать вязкость крови, способствуя тромбообразованию и усугубляя работу сердечно-сосудистой системы у уязвимой категории людей.

Кроме того, у многих пасмурная погода вызывает снижение настроения, появление апатии, усталости, сниженной мотивации и трудностей с концентрацией.

Отсутствие солнечного света снижает уровень серотонина, что связано с депрессивными симптомами, тревожностью и даже сезонной депрессией.

Некоторые люди могут испытывать усиление негативных эмоций, чувствовать себя несчастными и менее активными.

В то же время влияние пасмурной погоды на настроение индивидуально и не у всех выражено одинаково: есть данные, что для многих изменение погоды не оказывает существенного влияния на эмоциональное состояние.

Для снижения негативного влияния рекомендуется контролировать артериальное давление, избегать сильных физических и эмоциональных нагрузок и адаптировать образ жизни с учетом прогноза погоды.

Материал подготовлен на основании статьи Д. В. Желтовой «Анализ влияния погодных условий на здоровье и настроение человека» в международном научном журнале «Вестник науки» № 2 (59), 2023 год.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/zdorov/uchenye-obyasnili-prichiny-plokhogo-samochuvstviya-v-pasmurnuyu-pogodu/

2025-07-23PKT11:13:00

Ключевые теги: новости, здоровье, Челябинская область, Озерск.

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