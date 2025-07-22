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При судорогах стоит ввести в рацион бананы.

Какие еще продукты помогают от мышечных спазмов.

Если вы часто сталкиваетесь с мышечными спазмами, вам будет полезно разнообразить свое питание бананами: эти плоды содержат в большом количестве калий и магний, при дефиците которых и могут беспокоить судороги.

«Бананы не обеспечат мгновенный эффект, но станут профилактической мерой, что особенно полезно для спортсменов, беременных женщин, пожилых людей и всех, кто мучается ночными судорогами. Кроме бананов, рацион нужно пополнить авокадо, костным бульоном, листовой зеленью, орехами и семенами, кокосовой водой», — говорят диетологи.

Отметим, при частом возникновении судорог, особенно сопряженных с сильным болевым синдромом или вызывающих слабость, необходимо показаться врачу, чтобы исключить серьезную проблему со здоровьем.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/zdorov/pri-sudorogakh-stoit-vvesti-v-ratsion-banany/