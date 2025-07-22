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Плесень на продуктах оказывает на организм канцерогенное воздействие. Почему нельзя срезать пораженную часть и съедать «свободную от плесени» пищу.

Плесень на продуктах оказывает на организм канцерогенное воздействие. Почему нельзя срезать пораженную часть и съедать «свободную от плесени» пищу.

Фото: нейросеть Leonardo.Ai

 

Плесень на продуктах оказывает на организм канцерогенное воздействие.

Почему нельзя срезать пораженную часть и съедать «свободную от плесени» пищу.

Заметили, что на хлебе или другой пище появилась плесень? Думаете, что срежете пораженную часть и сможете без последствий для организма съесть остальное? Это не так. Глазу пока не видно, но плесень уже проникла вглубь всего продукта.

Плесень очень токсична, и ее воздействие на организм опасно развитием аллергической реакции — кашля, ринита, конъюнктивита, даже астмы. Съев что-то, где поселилась плесень, можно столкнуться со слабостью, резким недомоганием, головной болью, головокружением, тошнотой и рвотой, диареей, вздутием живота и болями. Плесень приводит к заболеваниям внутренних органов — под удар попадают желудок, кишечник, печень, почки.

«Продуктами жизнедеятельности плесени являются афлатоксины, перегружающие иммунную систему человека. Если подвергать организм воздействию афлатоксинов, начнут чаще беспокоить вирусные и бактериальные инфекции. От ядов увеличится уровень воспаления в организме, антитела станут хуже реагировать на вирусы. Длительное влияние афлатоксинов даже запускает в печени развитие онкологического процесса», — говорят микробиологи.

У плесневого яда имеется устойчивость к высоким температурам, поэтому термическая обработка какого бы то ни было продукта, пораженного плесенью, не спасет ваше здоровье. Все, что покрылось плесенью, должно быть выброшено.

Отметим, опасность для здоровья представляет не только плесень на еде, но и на стенах вашего дома. С плесенью необходимо бороться, иначе проникновение в организм ее микроспор станет причиной различных болезней.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/zdorov/plesen-na-produktakh-okazyvaet-na-organizm-kantserogennoe-vozdeystvie/

2025-07-23PKT11:01:00

Ключевые теги: новости, здоровье, Челябинская область, Озерск.

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