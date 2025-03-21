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Эти два напитка избавляют от стресса.
Снизить негативное воздействие можно чаем и кисломолочным.
Чувствуете, что стресс стал занимать слишком много места в вашей жизни? Попробуйте добавить в рацион два напитка, которые помогут справиться со стрессовым воздействием, — это зеленый чай и кефир.
«Чай содержит в себе аминокислоту L-теанин, которая позволяет сохранять спокойствие и ясность ума, и витамин C — он уменьшает влияние стресса на организм. Кефиру удается благотворно влиять на кишечник и бороться с нервозностью, а еще в напитке есть триптофан — этой аминокислотой получается воздействовать на настроение»,— говорят нутрициологи.
Пить зеленый чай можно до четырех чашек в день, но не более, а кефира достаточно одного стакана.
Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/eti-dva-napitka-izbavlyayut-ot-stressa/