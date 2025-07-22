Оперативная обстановка.

1. Сегодня среда 23 июля 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 15° С

• атмосферное давление 735 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 99%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Луначарского 25,27 с 9 до окончания

Калинина 11, Матросова 16, Музрукова 40, Карла Маркса 2-5п. с 9 до 12 часов

Гайдара 26-2п с 9 до 13 часов

2 В сетях электроснабжения Комсомольская 1а,1б,10,11,13, Мишенкова 5,8,10, Колыванова 13,15, Октябрьская 8 с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Калинина 11, Матросова 16, Музрукова 40, Карла Маркса 2-5п, Октябрьская 40 с 9 до 12 часов

Гайдара 26-2п с 9 до 13 часов

Карла Маркса 21-3,4,5п с 10 до 12 часов

Карла Маркса 19-1,2п с 14 до 16 часов

Вниманию жителей!

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):

22-24 июля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность

(4 класс горимости леса по региональной шкале).

Вниманию озерчан!

В связи с ремонтными работами на сетях горячего водоснабжения ограничено движение автомобильного транспорта на проезжей части ул. Космонавтов, 20 (соцзащита) (до окончания работ) 30.07.2025 г.. В ходе проведения работ полосы проезжей части будут перекрываться попеременно, движение транспорта будет осуществляться по полосам встречного движения и с заездом в расширения проезжей части – места остановки общественного транспорта.

Уважаемые озерчане!

В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:

купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями;

купаться в необорудованных, незнакомых местах;

заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей;

загрязнять и засорять водоемы;

распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

подавать крики ложной тревоги;

плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах;

оставлять детей без присмотра взрослых.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 23 июля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, в западных районах до сильных, в отдельных районах грозы, возможен град. Ветер восточный 5-10 м/с, днём отдельные порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18°, днём +18, +23°, на юге до +28°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек области ожидается понижение уровней вод.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 23-24 июля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 3 и 4 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 256 обращений.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61621/