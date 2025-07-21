Оперативная обстановка.

1. Сегодня вторник 22 июля 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 16° С

• атмосферное давление 740 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 93%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Иртяшская 7-3п., Карла Маркса 20-5п.,

Карла Маркса 23-1п. с 9 до 12 часов

Гайдара 26-9п., Дзержинского 53-4п., Карла Маркса 4-6п. с 9 до 13 часов

Матросова 16-1п. с 9 до окончания

2 В сетях электроснабжения

Пушкина 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 26

Победы 16, 18, 20, 24, Советская 3, 12, 16, 17, 19,

Свердлова 23, 25, Лермонтова 12,

Советский переулок 5 с 8 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Иртяшская 7-3п., Цветочная 6-2,3п,

Карла Маркса 20-5п.,

Карла Маркса 23-1п. с 9 до 12 часов

Гайдара 26-9п., Дзержинского 53-4п.,

Карла Маркса 4-6п. с 9 до 13 часов

Матросова 16-1п. с 9 до окончания

Вниманию жителей!

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 22-24 июля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Вниманию озерчан!

В связи с ремонтными работами на сетях горячего водоснабжения будет ограничено движение автомобильного транспорта на проезжей части ул. Космонавтов, 20 (соцзащита) с 9.00 час. 21.07.2025 г. до 30.07.2025 г. (до окончания работ). В ходе проведения работ полосы проезжей части будут перекрываться попеременно, движение транспорта будет осуществляться по полосам встречного движения и с заездом в расширения проезжей части – места остановки общественного транспорта.

Уважаемые жители!

В связи с проведением ремонтных работ 22.07.2025 г. с 8.00 час. до 17.00 час. будет отключен светофорный объект пр. Победы – ул. Советская.

Уважаемые озерчане!

В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:

купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями;

купаться в необорудованных, незнакомых местах;

заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей;

загрязнять и засорять водоемы;

распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

подавать крики ложной тревоги;

плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах;

оставлять детей без присмотра взрослых.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 22 июля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами слабый дождь, днем в северной половине местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с, днем отдельные порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью от +13° до +18°, в низинах до +8°, днём от +24° до +29°, в горах до +21°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек области ожидается понижение уровней вод.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 22-24 июля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 3 и 4 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 247 обращений.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61614/