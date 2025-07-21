Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Южноуральцев предупреждают о 30-градусной жаре.

В некоторых районах Челябинской области столбик термометра может подняться выше отметки +30 градусов. При этом в горах и низинах температура воздуха будет совсем не летней – не выше 3 градусов тепла.

На этой неделе жителей Челябинска ждут очередные температурные качели. С утра синоптики пообещали не выше 12 градусов тепла, а днем температура воздуха может подняться до 28 градусов. В южных районах при утренней температуре не выше +8 и +13 градусов днем столбик термометра может перешагнуть отметку в +33.

Ветер при этом будет дуть достаточно прохладный, северо-западного направления.

Добавим, в этом году июль демонстрирует постоянные сильные температурные перепады. Так, на 14 июля синоптики предупреждали о ночных температурах не выше 4 градусов тепла, а днем – до 26 градусов со знаком «+». От +11 до +30 температура воздуха прыгала с 16 по 19 июля.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/society/1134593/