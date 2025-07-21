Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Циклон принесет дожди и грозы на Южный Урал во вторник, 22 июля

В Челябинскую область с западного направления движется циклон, благодаря которому в ближайшие сутки пройдут кратковременные дожди и грозы. В северных районах области днем возможны локальные ливни.

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 22 июля, на погодные условия в регионе будет влиять атмосферный фронт низкого давления. День обещает быть облачным, с периодическими прояснениями.

Ветер будет дуть восточный и юго-восточный, скоростью от 2 до 7 метров в секунду, в дневные часы отдельные порывы могут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 °С до +18 °С, в пониженных участках — до +8 °С. Днем в большинстве районов сохранится жаркая погода — от +24 °С до +29 °С, в горных зонах будет прохладнее — около +21 °С.

Метеорологи рекомендуют жителям при планировании поездок учитывать возможные погодные изменения, особенно в северной части области, где дожди и грозы могут быть интенсивнее. Тем, кто собирается в горные районы, стоит подготовиться к более умеренной температуре и переменчивой погоде.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/news/1134615/