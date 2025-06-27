Андрей Комаров дал старт новому производству на Урале.

Запуск нового производства по выпуску бесшовных нержавеющих труб компании CYBERSTEEL состоялся в Первоуральске, в котором принял участие основатель компании, Почетный гражданин Озерска, социальный инвестор Андрей Комаров.

Проект реализован в рамках концепции киберметаллургии, объединяющей металлургию с ИТ-технологиями и наукой. Модернизация предприятия позволила увеличить мощности по выпуску бесшовных нержавеющих труб в 1,7 раз – до 15 тыс. тонн в год, расширить линейку инструментальных, теплообменных и труб общего назначения для наукоёмких отраслей экономики, в том числе нарастить выпуск парогенераторных труб для АЭС. На площадке установлено более 150 единиц нового оборудования от ведущих отечественных и мировых производителей. Создано более 100 новых рабочих мест, а благодаря внедрению автоматических линий снижено число ручных и транспортных операций, что повысило производительность труда в 1,5 раза. Общий объём инвестиций в техническое перевооружение составил 12 млрд рублей, из них 5,2 млрд рублей привлечено в рамках федеральной программы «Приоритетные проекты» Фонда развития промышленности.

Запуск нового производства позволит заместить объём импорта бесшовных нержавеющих труб из Китая, снизив его в 2 раза – до 25%, и полностью удовлетворить потребности отечественных компаний в высокотехнологичной трубной продукции.

Видео предоставлено: Пресс-службой предприятия CYBERSTEEL

Первоисточник: Пресс-служба предприятия CYBERSTEEL