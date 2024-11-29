Андрей Комаров открыл инновационную школу «СКОЛКА».

Андрей Ильич Комаров, социальный инвестор, почетный гражданин Озерска выступил идеологом и инициатором создания уникальной инновационной школы «СКОЛКА» в Сколково (Москва). Новое учебное заведение призвано стать местом притяжения для детей с 1 по 11 классы, стремящихся к знаниям и научным открытиям.

В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я вам скажу, что это уникальная школа не только для Москвы, хотя в Москве очень много крутых школ, но это самая уникальная, наверное, в стране. Не только потому что она такая замечательная, комфортная, светлая, красивая, но и здесь практикоориентированое обучение, когда можно обучаться не только абстрактно, а на жизненных примерах, так чтобы знания вы могли применить у себя дома, на улице, в городе», - сказал Сергей Семенович.

Модель СКОЛКИ ориентирована на получение практических навыков в области индустрий будущего: биотеха, ИИ и ИТ, креативных индустрий и космических технологий.

«Благодаря многолетнему успешному опыту работы в сфере образования нам удалось создать школу принципиально нового уровня. В основе модели обучения – решение реальных задач от лидеров индустрий, которые помогут школьникам подготовиться к профессиональным вызовам» – сказал инвестор и идеолог школы «СКОЛКА» Андрей Комаров.

Учебное заведение готово принять 825 детей. В многофункциональных пространствах кампуса площадью 17 200 м2 учащиеся смогут проводить эксперименты, развивать собственные проекты, заниматься творчеством. Лабораторный комплекс СКОЛКИ для проведения экспериментов и научных открытий оборудован на уровне ведущих вузов страны. Для развития творческих навыков для учащихся также доступны арт- и медиастудии, кулинариум. Центр притяжения учащихся — атриум на 450 мест с новейшей мультимедийной системой для проведения мероприятий. Для занятий спортом предусмотрены многофункциональные спортивные залы со скалодромом и 3D-залом, а также стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, площадки для баскетбола, волейбола на пришкольной территории.

Для первых учеников СКОЛКА открыла свои двери в сентябре 2024 г. В настоящее время в новой школе обучаются 360 детей. В штате школы более 150 учителей и других специалистов (психологи, логопеды, лаборанты и другие). Строительство было осуществлено в рамках первого в Москве концессионного соглашения в сфере образования. Практикоориентированная модель обучения «СКОЛКИ» также реализуется в Губернаторском лицее в Свердловской области и ляжет в основу создаваемого при поддержке губернатора Алексея Текслера лицея в Челябинской области.