Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Прокладкой тоннелей для метротрама в Челябинске займется китайская компания.

Компания China Railway Construction Corporation (CRCC), которая ранее уже реализовала проекты строительства московского метрополитена, выбрана подрядчиком для прокладки тоннелей под метротрамвай в Челябинске. В южноуральской столице компании предстоит проложить перегонные тоннели в районе остановки «Улица Овчинникова».

О подписании контрактов на реализацию двух проектов по строительству линий метротрама в Челябинске и Красноярске пишет РИА Недвижимость со ссылкой на генподрядчика «Моспроект-3». Общая сумма контрактов превышает 13 миллиардов рублей.

Отмечается, что китайская госкорпорация CRCC реализует инфраструктурные проекты более чем в 130 странах мира, в том числе в России. В Москве компания участвовала в реализации проектов по строительству Троицкой линии и Большой кольцевой.

Напомним, ранее во время визита челябинской делегации в Китай губернатора Алексея Текслера заинтересовали горнопроходческие комплексы для строительства метро.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1133209/