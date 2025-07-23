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Фестиваль вкуса и стиля: Белому рынку — 6 лет.

Фестиваль вкуса и стиля: Белому рынку — 6 лет.

Любимое фуд-пространство скоро отметит день рождения — фестиваль БеллоЧелло будет ярким, сочным и полным сюрпризов. Источник: Белый рынок

Этим летом Белый рынок отмечает свой шестой день рождения. А это значит, празднует весь город: 2 августа всех зовут на зажигательный фестиваль БеллоЧелло. Живая музыка и танцы, игры, спорт и творчество под открытым небом, бахрома, блестки и свобода самовыражения — популярное фуд-пространство на Тернопольской приглашает окунуться в особую атмосферу. Гостей ждут новые знакомства, тонны эффектных фотографий на память и, конечно же, море приятных гастрономических открытий.

Праздник в духе Коачелла

Фестиваль вкуса и стиля: Белому рынку — 6 лет.

Каждый день рождения Белого рынка — настоящий подарок для гостей и праздник прекрасного вкуса. Этот год не станет исключением: уже скоро Челябинск погрузится в ритмы культового фестиваля Коачелла. Его фишки — насыщенная музыкальная и культурная программа, инсталляции и арт-объекты для незабываемых снимков, а также узнаваемый дресс-код: бохо-шик, этнические элементы, деним, глиттер и стразы.

На празднике дети и взрослые смогут сделать временные тату и сверкающий макияж, сфотографироваться на фоне легендарного колеса обозрения, попробовать свои силы в творческих мастер-классах, посмеяться от души, научиться модным танцам и побаловать своего внутреннего гурмана — уральский фестиваль обещает быть не менее стильным и ярким, чем его знаменитый собрат. Скучать точно не придется.

Фестиваль вкуса и стиля: Белому рынку — 6 лет.

С 12 часов на уличной площадке стартует танцевальный марафон: прекрасный повод разучить несколько движений и наравне с мастерами исполнить энергичную зумбу, чувственный хастл или страстную бачату.

Такими же зрелищными и вовлекающими будут командные танцевальные хип-хоп батлы. Приходите поболеть за участников — лучших из лучших определит чемпион мира и Европы по хип-хопу, финалист 7-го сезона шоу «Танцы» на ТНТ Константин Красилич, известный как DAM'EN.

Фестиваль вкуса и стиля: Белому рынку — 6 лет.

На Белом регулярно проходят яркие ивенты — уже соскучились по фестивалям? Источник: Белый рынок

На сцену выйдут популярные челябинские стендап-комики, а также главная гостья вечера — резидентка шоу «Женский стендап» Надя Джабраилова. Она, кстати, тоже родилась и выросла в Челябинске и с радостью согласилась выступить перед земляками — отличный шанс вживую услышать любимые шутки и истории. И в продолжение вечера — концерт и зажигательный DJ-сет от хедлайнеров, группы FONETICA и DJ Sidorov из Екатеринбурга.

Фестиваль вкуса и стиля: Белому рынку — 6 лет.

Также в программе — живой вокал и музыкальные джемы, завораживающее шоу фокусника и иллюзиониста, спортивные турниры. И, конечно, именинный торт под занавес — без этой сладкой традиции день рождения Белого рынка уже сложно представить.

Пора готовить фестивальный наряд

Главным украшением праздника станут… его гости. Дресс-код — свободный. Но если захочется полностью проникнуться летним вайбом, обязательно участвуйте в конкурсе на лучший костюм в стиле Коачеллы.

Бохо-шик, дерзкие авангардные решения — участники ограничены только собственной фантазией. Самое время достать из гардероба ту самую блузку с летящими рукавами и воланами, джинсовые шорты и сумку с бахромой. Еще есть время подготовиться: расшить любимый топик жемчугом и пайетками, найти широкополую соломенную шляпу или цветные атласные ленты, чтобы вплести в косы.

Фестиваль вкуса и стиля: Белому рынку — 6 лет.

И не забудьте про мейкап: тот самый случай, когда стразы, неоновые тени и цветные брови будут более чем уместны. Чем ярче и необычнее, тем ближе к духу фестиваля, давно ставшего символом смелых визуальных экспериментов.

Чтобы побороться за призы, достаточно прийти на праздник в стильном наряде. Организаторы выберут десять самых выразительных образов — их авторы станут финалистами и выйдут на главную сцену. Победителя определит зрительское голосование: три человека, которые сорвут самые громкие аплодисменты, получат призы от спонсоров фестиваля.

Место, где встречаются вкусы и эмоции

Фестиваль вкуса и стиля: Белому рынку — 6 лет.

Белый рынок давно стал местом встреч, атмосфера здесь особенная. Источник: Белый рынок

Накануне очередной годовщины всегда интересно вспомнить, как всё начиналось. В 2019-м Белый рынок буквально перевернул представления о фудкортах. Особенно впечатляет, что такая концептуальная гастрономическая площадка появилась на месте старых заводских территорий.

Сегодня уже сложно поверить, что всего шесть лет назад в Челябинске не было такого эстетичного и вдохновляющего пространства для завтраков и бизнес-ланчей, паблик-токов и мастер-классов, семейных ужинов и уютных посиделок с друзьями.

Фестиваль вкуса и стиля: Белому рынку — 6 лет.

Гостей тут всегда радуют чем-то свежим и необычным: новые корнеры и магазинчики, мастер-классы и встречи, ивенты и арт-объекты. Кстати, красивую мозаику на скамейках создавали сами посетители — этой весной Белый рынок проводил трехдневный арт-фестиваль «Расцветай». Словом, это давно уже не просто фудкорт, а полноценный событийный и культурный центр.

На Белом можно попробовать блюда со всего мира: тайский том ям и французские эклеры, хрустящую неаполитанскую пиццу и сочные хачапури, дубайский шоколад и модные трайфлы в стаканчиках, как на Пинтересте, модный бабл-ти. Но главное — здесь можно встретить близких по духу людей.

Увидимся на Белом

Фестиваль вкуса и стиля: Белому рынку — 6 лет.

Такое событие нельзя пропускать. Источник: Белый рынок

День рождения — отличный повод собрать друзей. Приходите на самый теплый и стильный фестиваль БеллоЧелло в честь 6-летия любимой площадки — разделить радость в приятной компании, попробовать лето на вкус и задуть свечи на именинном торте.

Когда: 2 августа, суббота, с 11:00 до 23:00.

Белый рынок,адрес: г. Челябинск, ул. Тернопольская, 6. 

Информация предоставлена: https://74.ru/text/summer/2025/07/25/75744470/?erid=2SDnjbxBiqc

2025-07-25PKT11:39:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, Челябинск, фестиваль, мероприятия.

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