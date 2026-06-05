8 июня – День социального работника.

Уважаемые работники социальной сферы Озерского городского округа!

8 июня вы отмечаете свой профессиональный праздник и по праву можете гордиться тем делом, которому служите. Мы благодарим вас за милосердное отношение к людям, каждодневный нелегкий труд и ответственность за судьбы людей.

В нашем округе проживают различные категории граждан, нуждающиеся в вашей заботе и внимании. Всем им вы оказываете поддержку и содействие, помогает разобраться в тонкостях законодательства и оформить документы, дарите тепло и чувство защищенности, которых так не хватает в этом мире.

В Озерском городском округе социальную поддержку получают все, кто в ней нуждается – многодетные семьи, пожилые одинокие граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья. Отдельная благодарность социальным работникам за особое внимание к семьям наших земляков – участников специальной военной операции.

Все свои силы, знания и сердечную энергию вы направляете на решение проблем каждого отдельного человека, а в итоге делаете наше общество в целом добрее и лучше.

Поздравляем вас и желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть этот непростой, ответственный и благородный труд приносит вам удовлетворение и радость. Пусть то участие, которое вы ежедневно проявляете к своим подопечным, обернется для вас уважением и признанием!

Глава Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Председатель Собрания депутатов округа В.Р. Каримов

Уважаемые работники социальной сферы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этой сфере трудятся люди особого призвания – неравнодушные, терпеливые, милосердные, готовые прийти на помощь тем, кто нуждается в поддержке больше всего. От душевного участия и профессионализма соцработников во многом зависят качество жизни и благополучие южноуральцев.

Почти каждый второй житель Челябинской области получает меры социальной поддержки. Сотрудники учреждений и органов социальной защиты, руководители и специалисты отрасли помогают людям решать бытовые вопросы, преодолевать временные трудности, вести полноценную, достойную, интересную жизнь.

Спасибо работникам сферы соцзащиты за высокий профессионализм, человечность и преданность делу. Желаю всем крепкого здоровья, энергии и новых успехов!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/news/64041/