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В центре внимания. Экологический фестиваль

Можно ли превратить привычный мусор в полезные вещи? Как можно дать вторую жизнь обычному пластику? Почему важно заниматься переработкой отходов? Ответы на эти вопросы школьники из летних лагерей, их педагоги и простые горожане, проявляющие заботу о природе, получили на экологическом фестивале, который прошёл на базе Детского эколого-биологического центра. Организаторами стали АНО «Энергия развития»/ ГК Росатом и челябинская компания «Экогид», которая уже много лет успешно внедряет экологические ценности и распространяет знания о правильном обращении с природными ресурсами. О том, как прошёл мастер-класс, - наш репортаж.

2026-06-26PKT19:52:00

Ключевые теги: Озерск, дбц, фестивать.

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