В центре внимания. Экологический фестиваль

Можно ли превратить привычный мусор в полезные вещи? Как можно дать вторую жизнь обычному пластику? Почему важно заниматься переработкой отходов? Ответы на эти вопросы школьники из летних лагерей, их педагоги и простые горожане, проявляющие заботу о природе, получили на экологическом фестивале, который прошёл на базе Детского эколого-биологического центра. Организаторами стали АНО «Энергия развития»/ ГК Росатом и челябинская компания «Экогид», которая уже много лет успешно внедряет экологические ценности и распространяет знания о правильном обращении с природными ресурсами. О том, как прошёл мастер-класс, - наш репортаж.