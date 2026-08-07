Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

На трассе М-5 в Челябинской области 7 августа полностью перекроют движение.

Временное перекрытие движения коснется участка в Катав-Ивановском округе. При этом проехать по данной дороге транспортные средства не смогут с 11:00 до 11:20 и с 15.00 до 15.20 часов.

На трассе М-5 в Челябинской области на участке км 1607+990 7 августа запланированы работы по навешиванию кабеля в месте, где идет реконструкция дороги. Поэтому водителей предупреждают, что с 11:00 до 11:20 и с 15.00 до 15.20 часов будет организовано временное полное перекрытие движения всех транспортных средств.

Как ранее сообщала «Губерния», аналитики РИА «Новости» опубликовали очередной рейтинг российских регионов. В этот раз эксперты проанализировали качество дорог. Челябинская область заняла второе место, уступив только столице. Добавим, всего на этот год запланировано отремонтировать 700 километров дорог региона, в том числе около 190 километров дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На оставят без внимания и сельские дороги — на эти цели направят свыше 600 миллионов рублей.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1142489/