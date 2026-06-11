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День России в Озерске: хроника праздничных событий.

Центральной площадкой в Озерске стал Детский парк. В посёлке Новогорный состоялось вручение удостоверения Почётного гражданина округа. Молодые озерчане получили первые паспорта. Депутаты и молодёжь провели товарищеский матч на новой спортивной площадке.

Программа «Мы – дети России» собрала в Детском парке озерчан всех возрастов – от малышей до старшего поколения.

С приветственным словом к гостям обратился депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Василий Сметанин. Он поздравил всех с Днём России, пожелал мира, добра и гордости за нашу страну. Тёплые слова в адрес озерчан и нашей большой Родины задали тон всему празднику – торжественный, но при этом очень близкий каждому.

Вместе вспомнили главные символы России: флаг, гимн, герб, отвечали на вопросы викторины. Трогательным стал момент, когда гости парка хором произносили фразы из игры-кричалки: «Я – гражданин России!» – и это звучало очень искренне.

На сцене выступили коллективы Культурно-досугового центра: хореографический коллектив «Купава», хор «Гармония», ансамбль народного танца «Каблучок», ансамбль эстрадной песни «Шоу-класс», ансамбль народной песни «Аюшка», танцевальный коллектив «Эмоушен», Клуб аргентинского танго «Навитанго».

День России в Озерске: хроника праздничных событий.

День России в Озерске: хроника праздничных событий.

Фото Светланы Алексеевских.

Праздничная программа «Ты Россия моя, золотые края» прошла в ДК «Энергетик» посёлка Новогорный.

С Днём России жителей посёлка поздравил глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер. Важным моментом торжества стало вручение удостоверения Почётного гражданина Озерского городского округа Фариту Хисамову. Как отметил Сергей Гергенрейдер, это заслуженное признание деятельности и активной гражданской позиции Фарита Вакифовича, его многолетнего вклада в развитие округа.

В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы и солисты ДК «Энергетик» и ДК «Маяк» – их выступления подарили жителям хорошее настроение и заряд положительных эмоций.

День России в Озерске: хроника праздничных событий.

День России в Озерске: хроника праздничных событий.

День России в Озерске: хроника праздничных событий.

День России в Озерске: хроника праздничных событий.

Фото Александра Абросимова.

В День России в Озерске состоялось открытие многофункциональной площадки для активного досуга детей и молодежи.

Новое спортсооружение расположено за ДК «Маяк» рядок с небольшим участком леса и оснащено по всем правилам и нормативам: ограждением, травмобезопасным покрытием, разметкой с соответствующими конструкциями для игры в футбол и баскетбол.

Площадка была обустроена по просьбе жителей в рамках инициативного бюджетирования.

От депутатского корпуса юным футболистам были вручены новые мячи, часть спортинвентаря передали в ДК «Маяк», чтобы дети из творческих коллективов также могли позаниматься спортом под окнами Дворца культуры.

День России в Озерске: хроника праздничных событий.

Накануне Дня России, 11 июня в парке воинской славы «Наследие героев» в микрорайоне Татыш, ребята, которым исполнилось 14 лет, получили свои первые паспорта.

Тёплые слова и добрые напутствия прозвучали от главы Озерского городского округа Сергея Гергенрейдера, генерального директора ПО «Маяк» Андрея Порошина.

День России в Озерске: хроника праздничных событий.

Использованы информация и фото «Мы с Маяка».

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/news/64090/

2026-06-15PKT17:16:00

Ключевые теги: Озерск, День России, праздник.

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