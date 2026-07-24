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За последние полтора года в Челябинске лишились лицензии восемь салонов красоты.

За последние полтора года в Челябинске лишились лицензии восемь салонов красоты. Подробнее

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На озерах Челябинской области помощь спасателей потребовалась 14 отдыхающим.

На озерах Челябинской области помощь спасателей потребовалась 14 отдыхающим.

Они не смогли выбраться из воды самостоятельно из‑за сильных волн. Подробнее

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Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 29.07.2026 год. Подробнее

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Американский футбол — это игра, где сила, скорость и точный расчёт решают всё за считаные секунды.

Американский футбол — это игра, где сила, скорость и точный расчёт решают всё за считаные секунды. Подробнее

| Общественная жизнь

На трассе в Челябинской области на месяц ограничили движение.

На трассе в Челябинской области на месяц ограничили движение. Подробнее

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Челябинцы назвали семь мест для загадывания желаний.

Челябинцы назвали семь мест для загадывания желаний.

Рассказываем, где они находятся. Подробнее

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Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 28.07.2026 год. Подробнее

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Жительницу Челябинской области укусил ядовитый паук-пришелец.

Жительницу Челябинской области укусил ядовитый паук-пришелец. Подробнее

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«Байкал обжигает холодом, но это того стоит»: эколог из Челябинска о заплыве в ледяной воде.

«Байкал обжигает холодом, но это того стоит»: эколог из Челябинска о заплыве в ледяной воде. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Американский футбол — это игра, где сила, скорость и точный расчёт решают всё за считаные секунды.

 За яркими столкновениями, сложными комбинациями и командными победами стоят ежедневные тренировки, дисциплина и огромная воля к успеху. Сегодня мы поговорим с человеком, который знает этот спорт изнутри.

2026-07-28PKT17:11:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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