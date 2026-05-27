Жители Челябинской области рискуют не улететь в отпуск из-за трех частых ошибок.

| Новости » Общественная жизнь

 Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Летний сезон — традиционно самый популярный у жителей России для отпуска. Кто-то предпочитает провести его у себя на даче, другие — в зарубежной поездке. Однако три распространенные ошибки могут исключить летний отпуск заграницей в последнюю минуту. Подробнее — в материале «Губернии».

О трех ошибках южноуральцев поспешило предупредить издание-навигатор по городской жизни «Челябинск Сегодня».

Первая и самая частая ошибка – это недействительный или содержащий ошибки загранпаспорт. Необходимо заблаговременно проверить машиночитаемую зону документов, выдаваемых на пять лет. Как выяснилось, в них нередко случаются технические сбои, приводящие к потере данных, таких как пол владельца или первые цифры даты рождения. Если неточности обнаружатся, необходимо как можно быстрее обратиться в управление по вопросам миграции. Паспорт заменят в кратчайшие сроки без госпошлины.

Вторая потенциальная ловушка – это незнание актуальных правил въезда в другие страны. К примеру, с 20 января 2026 года для детей младше 14 лет, следующих в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию, требуется загранпаспорт. Оформление такого документа может занять от одного до трех месяцев.

Третий, но не менее важный аспект – проверка отсутствия долгов. Постановление об ограничении на выезд теперь действует до полного погашения задолженности. Существуют определенные пороги долга, при которых выезд за пределы РФ может быть ограничен: 30 тысяч рублей, а при просрочке оплаты в два месяца – даже 10 тысяч рублей. Проверить наличие опасных долгов можно на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.

В заключение подчеркнем, что тщательная подготовка и своевременная проверка всех документов и обязательств — залог спокойного и беззаботного отпуска.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1140844/

2026-05-29PKT10:10:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

